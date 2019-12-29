Арестант покончил с собой в "Матросской тишине"

Мужчине грозило до 15 лет лишения свободы.

В московском СИЗО-1, известном как "Матросская тишина" нашли труп 32-летнего арестанта. В СМИ сообщили, что мужчина покончил с собой. Эту информацию подтвердили в пресс-службе столичного управления ФСИН.

Тело арестованного было обнаружено в субботу 29 февраля. Следов насильственной смерти на нем обнаружено не было. По факту происшествия проводится проверка.

Известно, что мужчина оказался в СИЗО-1 по статье за незаконное приобретение, хранение, перевозку и иные действия с наркотиками. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.