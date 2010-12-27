Подрядчик "Ленэнерго" не успевает достроить на Петроградке новые подстанции

Кабельные линии собираются проложить до конца февраля 2020 года.

В 2019 "Ленэнерго" планировало открыть 7 подстанций в Петроградском районе, однако на данный момент удалось открыть лишь одну. Судя по всему, строительство завершат уже не в этом году, сообщила "Фонтанка.ру".

Многие подстанции Петроградского района начали работать в 1927-1928 годах, и на данный момент почти отслужили свой срок, рассказали на сайте МО "Петровский". Ответственность за реконструкцию электрических сетей возложили на "Ленэнерго" и ООО "ПетроСтрой".

Программу оценили в 5,4 млрд рублей. Из запланированных семи подстанций заработала лишь одна — "Детскосельская", она находится в Пушкинском районе.

По словам пресс-службы "Ленэнерго", работе препятствуют "стесненные условия" в центре города. Из-за множества коммуникаций она ведется вручную вместо механизированного способа. Все работы по прокладке кабельных линий на Петроградке должны завершиться до конца февраля 2020 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что фигуранты дела о хищениях у "Ленэнерго" вышли на свободу.

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