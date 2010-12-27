Фигуранты дела о хищениях у "Ленэнерго" вышли на свободу

Заключенных отпустили после 5 лет колонии общего режима.

Смольнинский районный суд отпустил на свободу по отбытии срока фигурантов "кабельного дела". Бывший директор строящихся объектов "Ленэнерго" Дмитрий Гапон, его заместитель Александр Федоров и директор управляющей компании "Время" Александр Исаев похитили около 389 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что летом 2014 года Исаев и директор по капитальному строительству и инвестициям "Ленэнерго" Мещеряков заключили договор подряда. Согласно нему, трест "ТриНити", финансовой деятельностью которого тогда руководила "Время", должен был реконструировать кабельные линии и запустить их в эксплуатацию на подстанции "Дамба-1" в Лисьем Носу и на подстанции "Маяк" в Кронштадте. После этого результаты должны были быть сданы "Ленэнерго". Предельная цена договора составила 659 млн рублей.

Изначально соучастники собирались похитить 822 млн рублей путем подписания дополнительных соглашений о работах, однако получилось только 389 млн рублей из-за смены руководителя "Ленэнерго". Он заметил факты фиктивного подписания документов.

Александр Исаев был признан виновным в мошенничестве, Дмитрий Гапон - в злоупотреблении полномочиями. Оба провели 5 лет в колонии общего режима и вышли на свободы по отбытию срока.

Александр Федоров был приговорен к 4,5 годам колонии, однако скончался.

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