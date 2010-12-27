Подросток из Всеволожска отравился алкоголем

В настоящее время по данному факту осуществляется проверка. Состояние ребенка - тяжелое.

Подросток с алкогольным отравлением попал в больницу города Всеволожска. Жизнь мальчика находится под угрозой. Об этом сообщают в сетевом издании "Невские Новости".

Инцидент случился в пятницу, 15 марта, примерно в шесть часов вечера.

У дома 25 по Авиационной улице в Волхове подобрали двенадцатилетнего мальчика без сознания. Шестиклассника скорой помощью доставили в районную больницу.

В настоящее время по данному факту осуществляется проверка.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"