Подросток из Всеволожска отравился алкоголем

Подросток с алкогольным отравлением попал в больницу города Всеволожска. Жизнь мальчика находится под угрозой. Об этом сообщают в сетевом издании "Невские Новости".
Инцидент случился в пятницу, 15 марта, примерно в шесть часов вечера.
У дома 25 по Авиационной улице в Волхове подобрали двенадцатилетнего мальчика без сознания. Шестиклассника скорой помощью доставили в районную больницу.
В настоящее время по данному факту осуществляется проверка.
Источник: сетевое издание "Невские Новости"
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