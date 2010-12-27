Подросток из Мурино сообщил о бомбе в детском лагере

Также он сообщил о том, что у него в заложниках более 500 человек и за них нужно заплатить полмиллиона евро.

В Мурино задержали 15-летнего подростка за заведомо ложное сообщение о терроризме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Вчера, 29 июля в полицию Гатчинского района поступило сообщение о бомбе в детском лагере на проспекте Кирова. Также, звонивший сказал о 500 заложниках и требуемом выкупе в размере полумиллиона евро. Специалисты немедленно отправились на территорию лагеря, но никаких взрывных устройств там не обнаружили. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

В совершении данного преступления подозревают 15-летнего подростка, проживающего в доме по проспекту Маршака в Мурино. Решается вопрос о привлечении его к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

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