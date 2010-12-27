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В Сестрорецке обнаружены тела двух школьников
Сегодня, 12:40
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TretyakovaS
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В Сестрорецке обнаружены тела двух школьников

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Накануне в Сестрорецке в лесу нашли двух мертвых подростков. По предварительным данным, они скончались в результате отравления неустановленным веществом.

Накануне утром в Сестрорецке в лесу нашли двух мертвых подростков. Об этом пишет "78".

На телах юношей, найденных около 10:30 в лесном массиве в 80 метрах от дома № 7 на Заречной дороге, внешних признаков насильственной смерти найдено не было. 

Были установленны личности погибших - ими оказались ученики 10 класса. По предварительным данным, они скончались в результате отравления неустановленным веществом. Трупы направленны в морг для экспертизы. По статье "Причинение смерти по неосторожности" возбуждено уголовное дело.

Теги: в сестрорецке обнаружены тела двух школьников , дтп и чп , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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