За совершение теракта школьнику предлагали 1,5 млн рублей.

Подросткам в ДНР предлагали взорвать школу после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил один из учеников восьмого класса в интервью "РИА Новости".

По его словам, 25 марта подросток получил сообщение в Telegram от неизвестного контакта, который предлагал ему за 1,5 млн рублей устроить атаку на школу. Школьник отметил, что его друг получил такое же сообщение от анонимного пользователя. После этого они обратились в "Народную дружину" Мариуполя. Их информацию передали в правоохранительные органы. Аккаунт, с которого писали подросткам, удален.

Ранее Путин поручил взять ситуацию в миграционной сфере под контроль.

Видео: Telegram / РИА Новости