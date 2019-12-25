Подпорожский слет Дедов Морозов прошёл в Ленобласти

В городском парке впервые развернулась передвижная резиденция волшебника.

‎ЛРОО "Вепсария" устроило XIII Подпорожский слёт Дедов Морозов: в городском парке впервые развернулась передвижная резиденция волшебника. Здесь звучали музыкальные открытки от местных творческих коллективов, проходили конкурсы, традиционные забавы и "теплые станции" с горячим чаем и выпечкой. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

‎Двадцать лет назад команда Дедов Морозов впервые вышла на улицы Подпорожья, и теперь это событие стало настоящей региональной традицией.

‎ В программе также ярмарка вепсских ремесел, мастер-классы по вепсской вышивке и, конечно, ароматные горячие сканцы и калитки.

‎Фото: Правительство Ленобласти