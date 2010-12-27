Подход к станции "Просект славы" затопило

Петербуржцы с иронией отнеслись к инциденту.

Еще не открывшаяся станция метро "Проспект Славы" оказалась недоступна из-за непогоды. В социальных сетях очевидцы опубликовали снимок огромной ложи, которая образовалась у входа в вестибюль.

Пользователи негативно отреагировали на снимок. В комментариях к посту петербуржцы с иронией поблагодарили Александра Беглова и попросили его взяться за лопату.

Напомним, открытие трех станций Фрунзенского радиуса, включая "Проспект Славы" было запланировано на 5 сентября, но власти приняли решение продлить тестовый режим работы. Как сообщил журналистам глава городского метрополитена Владимир Гарюгин, тестирование всех систем трех новых станций должно занять не более двух недель. Позднее стало известно, что Ростехнадзор завершит проверку станций Фрунзенского радиуса к 30 сентября.

Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"