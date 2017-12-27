Мужчина заплатит штраф 140 тысяч в пользу "Adidas" за нарушение авторский прав

Партию подделанных мячей хотели завести в Россию поездом.

Служащие таможни предотвратили провоз в Россию контрафактных мячей Krasava. Коробка с ними была обнаружена в поезде, сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Известно, что товар обнаружили при проверке на пункте пропуска в Ивангороде. Таможенники установили, что на мячи были незаконно нанесены символы, защищенные правом компании "Adidas AG". Также служащие заметили сходство дизайна с мячами Krasava Ball, которые появились на Кубке Конфедераций-2017.

Было установлено, что мужчина хотел провести мячи из Эстонии в Екатеринбург. Теперь он обязан заплатить более 140 тыс. рублей за нарушение авторских прав.