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Мужчина заплатит штраф 140 тысяч в пользу "Adidas" за нарушение авторский прав
Вчера, 13:47
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nadiputintseva
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Мужчина заплатит штраф 140 тысяч в пользу "Adidas" за нарушение авторский прав

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Партию подделанных мячей хотели завести в Россию поездом.

Служащие таможни предотвратили провоз в Россию контрафактных мячей Krasava. Коробка с ними была обнаружена в поезде, сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Известно, что товар обнаружили при проверке на пункте пропуска в Ивангороде. Таможенники установили, что на мячи были незаконно нанесены символы, защищенные правом компании "Adidas AG". Также служащие заметили сходство дизайна с мячами Krasava Ball, которые появились на Кубке Конфедераций-2017.

Было установлено, что  мужчина хотел провести мячи из Эстонии в Екатеринбург. Теперь он обязан заплатить более 140 тыс. рублей за нарушение авторских прав. 

Теги: контрабанда , новости спб , северо-западное таможенное управление , таможня
Категории: Новости СПб Происшествия

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