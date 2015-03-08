Под Володарским мостом полицейские обнаружили тело мужчины

Причина инцидента уточняется.

Петербуржцы заметили под Володарским мостом тело, накрытое тканью, и полицейских. Об этом 18 августа очевидцы рассказали в социальных сетях.

Под Володарским мостом полицейские охраняют накрытое тело. автор поста

В настоящее время устанавливаются причины инцидента. Петербуржцы предполагают, что мужчина попросту утонул.

Ранее на берегу Ладожского озера нашли тело утопленника. Утопленника нашли неподалеку от деревни Борисова Грива Всеволожского района Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб