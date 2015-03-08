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Под Володарским мостом полицейские обнаружили тело мужчины
Сегодня, 21:42
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Под Володарским мостом полицейские обнаружили тело мужчины

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Причина инцидента уточняется.

Петербуржцы заметили под Володарским мостом тело, накрытое тканью, и полицейских. Об этом 18 августа очевидцы рассказали в социальных сетях. 

Под Володарским мостом полицейские охраняют накрытое тело.

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В настоящее время устанавливаются причины инцидента. Петербуржцы предполагают, что мужчина попросту утонул.

Ранее на берегу Ладожского озера нашли тело утопленника. Утопленника нашли неподалеку от деревни Борисова Грива Всеволожского района Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: володарский мост, труп
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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