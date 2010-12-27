Под Тверью с рельс сошел поезд, следовавший из Петербурга

Электросостав, направляющийся в Белгород, сошел с рельс из-за препятствия на путях.

С поездом, следовавшим из Санкт-Петербурга в Белгород произошла авария. Пассажирский состав на железнодорожных путях встретил неустановленное препятствие, из-за чего сошел с рельс. Как сообщают представители РЖД, в результате несчастного случая локомотив опоздает в конечный пункт назначения минимум на полтора часа.

Инцидент произошел в районе пяти утра 22 марта под Тверью. Около станции Елизаровка, у вагона сошли с рельс передние колеса. Пострадал поезд под номером 119. Пассажиры и персонал не получили травмы. Известно, что вагоны двигались со скоростью пять километров в час.

На то, чтобы вернуть поезд на пути у работников ушло два часа. Железнодорожное ДТП не затронуло штатное расписание других составов. На время ремонта электровагоны пустили по второй дороге.

