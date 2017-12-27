Под Тулой пьяная мать забила насмерть своего годовалого ребенка

Появились подробности жуткого убийства, которое произошло на днях в городе Богородицк Тульской области.

Жуткое убийство потрясло жителей Богородицк Тульской области.

23 января родственники семьи пришли в квартиру, где проживала 39-летняя женщина, ее супруг, ранее судимый, и ребенок в возрасте 1 год и 2 месяца. В квартире они обнаружили тело малыша с признаками насильственной смерти и вызвали полицию. Как удалось выяснить следствию, 20 января, в состоянии алкогольного опьянения мать нанесла ребенку множественные удары рукой, в том числе и по голове. От полученных травм малыш скончался на месте.

В рамках уголовного дела будут изучены условия жизни семьи, обстоятельства, способствовавшие тому, что ребенок оказался в социально опасных условиях, а также будет уделено особое внимание и дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики. В настоящее время подозреваемая задержана, следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. СУ СК РФ по Тульской области

Расследование уголовного дела продолжается.