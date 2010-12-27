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В Волосовском районе Ленобласти насмерть разбился водитель "Хёндай"
Сегодня, 9:38
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alexandra08
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В Волосовском районе Ленобласти насмерть разбился водитель "Хёндай"

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Трагедия случилась на 22-м километре дороги Пружицы -  Красный Луч.

В понедельник, 16 апреля, в Волосовском районе на трассе под Пружицами погиб водитель. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и области.

Трагедия случилась на 22-м километре дороги Пружицы -  Красный Луч. Около шести часов вечера на этой трассе водитель не справился с управлением автомобиля. Автомобиль "Хёндай Элантра", за рулем которого был мужчина, влетел в кювет и врезался в дерево.

Когда на место аварии приехали медики и сотрудники ГИБДД,  пострадавший был еще в сознании. Он умер в машине скорой помощи. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что мужчине было около 53 лет. По факту аварии на данный момент проводится проверка.

Фото: Pixabay.com

Теги: авария , волосовский район ленобласти , гибдд по санкт-петербургу и ленинградской области , дтп , ленинградская область чп , происшествия
Категории: Новости СПб

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