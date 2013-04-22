Под Петербургом закрыли музей-дачу Пушкина до 8 июля

Причина закрытия не уточняется.

В воскресенье, 27 июня, стало известно, что музей-дача Александра Пушкина не сможет принять посетителей почти две недели. Его залы будут закрыты до 8 июля включительно. Об этом рассказали во Всероссийском музее Пушкина, в структуру которого входит и бывшая дача поэта.

В музее не уточнили причину приостановки работы. Однако на прошлой неделе в Петербурге закрыли ещё одно подразделение музея — Мемориальный музей-квартиру Пушкина на набережной Мойки.

Недавно Piter.tv писал, что "Петергоф" закрыл четыре музея из-за коронавирусных ограничений. До 27 июня — в музей-спектакль "Дом игральных карт" и историко-культурный проект "Государевы потехи".

Ранее мы сообщали, что в Петербурге до 1,16 вырос коэффициент распространения коронавируса.

Фото: Вконтакте / Мемориальный музей-дача А. С. Пушкина