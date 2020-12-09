Под Петербургом готовятся к фестивалю "Балтика Фест" с музыкой и кухней регионов

На автодроме Игора Драйв пройдет Балтика Фест с концертом и гастроплощадками.

На автодроме "Игора Драйв" в Ленинградской области 13 сентября пройдет фестиваль "Балтика Фест", где обсудят развитие пивоварения, представят региональные кухни и выступят известные артисты. Об этом сообщают Известия.

В субботу, 13 сентября, под Санкт-Петербургом состоится гастрономический и музыкальный фестиваль "Балтика Фест". Он пройдет на площадке автодрома "Игора Драйв" и станет частью празднования 35-летия пивоваренной компании "Балтика".

В рамках программы состоится первый отраслевой совет, на котором эксперты обсудят перспективы развития пивоваренной отрасли в России и использование отечественного ячменя для производства солода. По данным организаторов, специальные сорта ячменя для пивоварения выращивают 60 хозяйств в 15 регионах страны.

Помимо деловой части, для гостей подготовлена гастрономическая зона. Шеф-повара представят блюда различных российских регионов, включая плов и традиционную выпечку.

На главной сцене фестиваля выступят популярные артисты: группа "Чайф", "Дискотека Авария" и певица Мари Краймбрери. Организаторы ожидают несколько тысяч зрителей.

Фото: drive-igora.ru