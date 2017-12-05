Под Орлом трое молодых ребят погибли влетев под фуру

В сети появилось фото с места трагедии.

Накануне вечером, 4 декабря, в Орловской области в ДТП погибли три молодых парня.

Авария произошла около 21 часа на 12 километре трассы "Орел - Брянск" возле деревни Солнцево. Автомобиль "Мицубиси Лансер" выехал на полосу встречного движения для обгона, где допустил лобовое столкновение с грузовиком "Скания". В результате аварии в иномарке погибли три человека. Еще один человек был госпитализирован с травмами в больницу.

В социальных сетях сообщили, что погибшим по 18-19 лет. Все они жители Нарышкино. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: Piter.TV

Фото: ВК, ДТП Орел и автохамы