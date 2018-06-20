Под Новосибирском сгорело здание сельской администрации

Очевидцы опубликовали видео с пылающим зданием администрации в Болотнинском районе Новосибирской области.

Сегодня утром, 19 апреля, в Болотнинском районе загорелось здание сельской администрации.

Возгорание началось около 6 утра по местному времени в селе Светлая Поляна Болотнинского района Новосибирской области. Загорелась крыша сельской администрации.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из г. Болотное и с. Новобибеево (расстояние порядка 40 километров) кровля полностью горела открытым огнем. Возгорание приобрело большие размеры из-за позднего обнаружения и сообщения в оперативные службы. МЧС РФ по Новосибирской области

Пожарным помогала добровольная группа пожарных.

Добровольцы в первые минуты после поступления сообщения о возгорании организовали постоянную подачу воды к очагу и приступили к тушению, используя приспособленную для пожаротушения технику – трактор с бочкой. МЧС РФ по Новосибирской области

На тушение открытого огня потребовалось около 2х часов на площади 500 квадратных метров. Всего в тушении участвовали 12 человек и 3 единицы техники.



В настоящее время на месте работают дознаватели, которым предстоит установить причину пожара.

Видео: ВК, Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

Фото: МЧС РФ по Новосибирской области