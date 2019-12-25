В Петербурге перед Новым годом установят 20 елей более чем на 52 млн рублей

Заявки принимаются до 18 августа.

В разных районах Петербурга перед Новым годом установят как минимум 20 елей высотой от 8 до 25 метров. Два конкурса на сайте госзакупок общей стоимостью почти 52,5 миллиона рублей опубликовало СПбГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления".

До 18 августа ищется подрядчик, который с 31 октября по 19 декабря установит искусственные ели высотой 20 и 25 метров. Также по окончании праздника елки нужно будет убрать. В техническом задании уточняется, что всего елей будет шесть – пять высотой 20 метров и одна высотой 25 метров. Начальная (максимальная) цена контракт составила 33 432 165 рублей.

Что касается второго аукциона, то заявки также принимают до 18 августа. Начальная (максимальная) цена контракта составила 19 062 432 рублей. Подрядчику предстоит установить 13 деревьев высотой 14 метров и одно высотой восемь метров.

В конце июня петербуржцы начали выносить из дома новогодние ёлки.

Фото: Piter.tv