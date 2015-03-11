Под Москвой неизвестные в масках расстреляли BMW и похитили из бардачка 4 миллиона рублей

ТГ-канал 112: в МВД возбуждено уголовное дело за "Разбой".

Под Москвой неизвестные в масках расстреляли автомобиль BMW, а после похитили из бардачка 4 миллиона рублей. Известно, что преступление совершено на территории Орехово-Зуевского района. Пострадавшими стал 25-летний местный житель по имени Никита Титов, который должен был приобрести вместе с другом Cadillac. Ранее молодой человек уже встречался с владельцем иномарки, сторонам оставалось только оформить документы по сделке.

Когда покупатели подъезжали к месту встречи, то водителя ослепили светом фар от проезжающей машины. Затем из транспортного средства вышли двое мужчин в медицинских масках. Злоумышленники произвели несколько выстрелов, после чего унесли деньги и скрылись в неизвестном направлении. В ТГ-канале 112 предположили, что сделка о покупке дорогостоящего автомобиля изначально была "липовой". Они отметили, что преступники договорились с жертвами о дне заключения договора, после чего могли подкараулить клиентов ради наличных. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за разбойное нападение.

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Фото и видео: Telegram / 112