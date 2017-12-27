Под Красноярском в ДТП погибла 4-летняя девочка

В сети появилось видео с места смертельной аварии.

Накануне вечером, 14 января, в Рыбинском районе под Красноярском произошло серьезное ДТП, которое унесло две жизни.

Около 18 часов на 958 километре трассы в Рыбинском районе, возле Рыбного произошло лобовое столкновение автомобиля !Фольксваген" и "Рено". По предварительным данным "Фольксваген" выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с "Рено". В результате мощного удара авто получили сильные механические повреждения. Водитель "Фольксвагена" скончался от травм на месте аварии. Пассажиры "Рено" женщина и 4-летняя девочка, с тяжелыми травмами были госпитализированы в больницу. Но, несмотря на все усилия медиков, девочка скончалась в больнице.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии.

Видео: YouTube/ kraschp