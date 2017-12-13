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Под Иркутском в ДТП с лесовозом и молоковозом погибли три человека

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В сети появилось видео и фото с места смертельной аварии.

Сегодня утром, 26 февраля, в Черемховском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП с участием КАМАЗа и минигрузовика "Хендай".

Возле деревни Худорожкино на дороге столкнулись два грузовика, которые двигались в попутном направлении. По предварительным данным, 26-летний водитель молоковоза не выбрал безопасную дистанцию и "догнал" лесовоз, в результате чего тяжелые бревна вывалились на кабину грузовичка с молоком. Водитель и два пассажира погибли на месте происшествия.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Видео и фото: ВК, ДТП 38RUS Иркутск

Теги: иркутск , лесовоз дтп , новости регионов , новости россии , смертельное дтп
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости России

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