Под Иркутском насмерть разбился 27-летний мотоциклист

В сети появилось видео и фото с места жуткой смертельной аварии на 8 километре Качугкского тракта.

Сегодня, 26 апреля, под Иркутском произошло страшное ДТП, в котором погиб мотоциклист.

Авария произошла около 11 часов 30 минут по местному времени на 8 километре Качугского тракта в сторону Хомутово в Иркутской области. В социальных сетях сообщается, что столкновение произошло в момент поворота налево грузовика "Исудзу". В этот момент 27-летний мотоциклист ударился о едущий КАМАЗ. В результате мотоциклист вылетел из байка. Байк загорелся, а мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. У КАМАЗа довольно внушительная вмятина слева. Очевидцы сообщают, что от мотоцикла остался только руль, переднее колесо и сгоревший бак, остальную часть байка разметало по кусочкам по проезжей части.

ГИБДД выясняет все обстоятельства и причины смертельной аварии.

Видео: Instagram/ svodka38

Фото: ВК, ДТП 38RUS Иркутск