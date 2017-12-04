Под Иркутском мужчина спас от неминуемой гибели годовалого ребенка

Появились подробности инцидента, которые чуть не привели к гибели маленького ребенка.

В поселке Анга Качугского района Иркутской области чуть не произошла непоправимая трагедия.

Годовалая девочка вышла во двор в одних колготках, а зайти в дом самостоятельно уже не смогла. Проходивший мимо местный житель Федор Нечаев услышал плач ребенка, нашел его и занес в дом. Сколько пробыла на морозе малышка неизвестно, но у нее диагностировано обморожение обоих стоп.

Правоохранительные органы занимаются проверкой по данному факту. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. Федора Нечаева поблагодарили за спасение ребенка, так как если бы он не пришел на помощь, ребенок мог бы погибнуть.

Видео: Piter.TV

Фото: ГУ МВД по Иркутской области