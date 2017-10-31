Под Иркутском иномарка протаранила маршрутку с пассажирами, 12 человек пострадали

В соцсетях появилось видео с места аварии.

Около двух часов дня по местному времени возле Братска Иркутской области произошло серьезное ДТП с участием маршрутного микроавтобуса, в котором было 12 человек, в том числе 7-летний ребенок.

По предварительным данным виновником аварии стал водитель легковой иномарки, который выскочил на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с маршрутным микроавтобусом. В результате мощного удара у легковушки сильно искорежена передняя часть, а микроавтобус перевернулся на бок. Сообщается, что 12 пострадавших были доставлены в больницы, 9 из них после обследования были госпитализированы. Три человека находятся в тяжелом состоянии, 6 человек в состоянии средней степени тяжести. 7-летнюю девочку и еще двоих пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: ВК, ДТП 38RUS Иркутск

Фото: ВК, Типичный Братск, ДТП 38RUS Иркутск