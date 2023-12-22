Ранее в СМИ сообщалось, что ее собака покусала соседку.

В Братске госпитализировали избитую битами женщину. Об этом сообщает телеканал "360".

Инцидент произошел в микрорайоне Осиновка. На женщину напали в лифте дома двое мужчин. Ранее в СМИ сообщалось, что женщина была хозяйкой питбуля, который напал на пенсионерку. Женщина была оштрафована, но при этом заявила, что соседка сама спровоцировала ее питомца. После того инцидента ее начали запугивать, пока не устроили нападение в лифте.

От ударов битами также пострадала собака. Саму хозяйку привезли в больницу с травмой головы и многочисленными ушибами.

Ранее мы сообщали, что россиянку избили после нападения ее питбуля на пенсионерку и ее дочь.

Фото: Pixabay.com