Последние новости про крушение самолета в Хабаровском крае: выжившая девочка находится в тяжелом состоянии, а очевидцы рассказали о причинах аварии

Рейс из Хабаровска на долетел до точки назначения, погибли люди.

Под Хабаровском разбился пассажирский самолет местных авиалиний Л-410. По предварительной информации, семь человек погибло. Сообщается, что трагедия произошла во время посадки под селом Нелькан 15 ноября.

На борту самолета во время полета находилось 2 члена экипажа и шестеро пассажиров. На месте крушения летного средства спасательный отряд обнаружил единственного выжившего - четырехлетнего ребенка. Пострадавшая девочка госпитализирована. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. Об этом сообщает “Интерфакс”.

Отметим, что борт корабля имел малую вместимость и летал на небольшие расстояния до полутора тысячи километров. Максимальное количество человек, которых мог принять самолет - 19 человек. Корабль направлялся в Николаевск-на-Амуре.

В настоящее время причины крушения неизвестны. Падение могло произойти из-за ошибки пилотирования, неисправности системы или неблагоприятных погодных условий.

Очевидцы рассказали о том, что при подлете к земле самолет стало кренить на правый бок. Отметим, что взрыва на борту до и после аварии не было. Ведется уголовное расследование по данному делу.