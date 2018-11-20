Под Анапой мужчина застрелил соседей из-за громкой музыки

Появились подробности убийства в селе Супсех Краснодарского края. В сети появилось видео момента убийства.

Жителей Супсех под Анапой Краснодарского края потрясло двойное убийство, которое произошло вечером 3 февраля. Сейчас появились подробности.

Следствием удалось установить, что 53-летний сосед сделал замечание соседям, 60-летнему мужчине и его 30-летнему сыну, из-за громкой музыки, которая ему мешала. В ответ отец, сын и их знакомый, вооружившись молотком, подошли к двору соседа предъявлять претензии по поводу замечания. Тогда мужчина вооружился охотничьим ружьем и выстрелил в ходе конфликта пожилому соседу в голову. Затем произвел выстрел в живот его сыну. От полученных ранений оба скончались на месте.

Затем стрелявший сосед вызвал полицию и скорую, которая констатировала смерть обоих мужчин.

В настоящее время мужчина задержан, с ним работает следователь. Рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователем совместно со следователем-криминалистом проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Видео: ВК, Типичная Анапа