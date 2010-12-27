В среднем машины Почты России проезжают 1,74 млн км в месяц.

Почтовые автомобили Петербурга и Ленобласти за год 528 раз объехали Землю по кругу. Об этом сообщает пресс-служба Почты России.

В среднем почтовые машины города на Неве и области проезжают 1,74 млн км в месяц. Их общий пробег превышает 21 млн км.

В автопарке регионального отделения Почты России 521 автомобиль. В их числе 124 специализированные машины курьерской службы и 18 передвижных отделений почтовой связи. За последние три года автопарк обновили почти на треть.

Ранее мы писали, что петербурженка получила посылку с надкусанным шоколадом.

Фото: пресс-служба Почты России