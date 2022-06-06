В Петербурге пройдет мотопробег "Мотоциклисты Санкт-Петербурга"

В Санкт-Петербурге состоится массовый авто- и мотопробег в честь Дня морской пехоты.

В Петербурге состоится массовый авто- и мотопробег, организованный общественной организацией "Мотоциклисты Санкт-Петербурга". Об этом пишет "Петербургский дневник".

Сбор колонны начнется в 9 утра у Адмиралтейства, старт пробега запланирован на 10 утра. Около 50 мотоциклов, украшенных флагами и наклейками, пройдут по центру города и финишируют в мотоцентре на Рощинской улице.

Участие в пробеге примет адмирал Николай Евменов. В прошлом году аналогичное мероприятие уже проводилось, тогда колонна стартовала от ледокола "Красин".

Ранее сообщалось, что петербургский мотоциклист лишился мотоцикла за пьяную езду.

Фото: pxhere