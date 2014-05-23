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Почти три часа пожарные тушили бывшее здание НКВД в Петергофе
Сегодня, 9:17
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Почти три часа пожарные тушили бывшее здание НКВД в Петергофе

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Сведений о пострадавших не поступало.

В субботу, 21 августа, Петродворцовом районе произошел пожар в бывшем здании НКВД. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

На улице Юты Бондаровской в доме № 13 около 20:35 часов вечера загорелось неэксплуатируемое здание. Пламя охватило обстановку площадью 50 квадратных метров. С огнем боролись более 2,5 часов. Пламя тушили 20 спасателей на 4 спецмашинах. В результате пожара никто не пострадал.

Сейчас устанавливается причина воспламенения. Проводится проверка.

Известно, что в этом доме когда-то располагалось пограничное училище НКВД. Позже здесь находилась школа, ПТУ, лицей. Но в последние годы здание никак не использовали.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Стрельне горящую баню тушили 15 пожарных. 

Фото: Piter.tv

Теги: горит здание нквд, пожар в петергофе, пожар на улице юты бондаровской
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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