Почти 70 тыс. прихожан приняли участие в исламском празднике Курбан-байрам в Петербурге

Количество отмечающих праздник в молитвенном доме вернулось к допандемийным показателям.

В Петербурге состоялось праздничное богослужение в день Курбан-байрам. На молитву пришли почти 70 тыс. прихожан. Праздник встретили в Соборной мечети. Об этом сообщили на портале ТАСС.

По словам председателя Духовного управления мусульман Северо-Западного региона России Равиля Панчеева, сейчас количество отмечающих праздник в молитвенном доме вернулось к допандемийным показателям. После тяжелой борьбы мира с коронавирусом верующие молились за здоровье, семью, мир и благополучие.

Панчеев подчеркнул, что с притоком трудовых мигрантов увеличивается в городе и число прихожан. Так, в 2018 году на праздничное богослужение приходило 40-50 тыс. людей, а сегодня на 20 тыс. больше.

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Фото: Piter.tv