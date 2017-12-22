Беглов поздравил жителей с праздником Курбан-байрам

Сегодня, 9 июля, отмечается исламский праздник Курбан-байрам. В этот день мусульмане вспоминают пророка Ибрахима.
Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей со священным днем и напомнил, что Курбан-байрам стал частью богатейшего наследия народов России. Как отметил глава города, именно духовные и нравственные традиции объединили когда-то страну. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.
Градоначальник подчеркнул, что Петербург – многонациональный город, а мусульманская община является значимой его частью. Она вносит вклад в развитие культуры региона.
В праздничный день Беглов пожелал жителям города на Неве радости, любви и внимания к ближнему.
Ранее на Piter.tv: на этих выходных в Ботаническом саду проведут фестиваль азиатских растений.
Фото: Piter.tv
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