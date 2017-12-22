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Беглов поздравил жителей с праздником Курбан-байрам
Сегодня, 9:42
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Беглов поздравил жителей с праздником Курбан-байрам

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Глава города отметил, что именно духовные и нравственные традиции объединили когда-то страну.

Сегодня, 9 июля, отмечается исламский праздник Курбан-байрам. В этот день мусульмане вспоминают пророка Ибрахима. 

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей со священным днем и напомнил, что Курбан-байрам стал частью богатейшего наследия народов России. Как отметил глава города, именно духовные и нравственные традиции объединили когда-то страну. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Градоначальник подчеркнул, что Петербург – многонациональный город, а мусульманская община является значимой его частью. Она вносит вклад в развитие культуры региона. 

В праздничный день Беглов пожелал жителям города на Неве радости, любви и внимания к ближнему. 

Ранее на Piter.tv: на этих выходных в Ботаническом саду проведут фестиваль азиатских растений.

Фото: Piter.tv

Теги: беглов поздравление, курбан-байрам, национальности, праздник, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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