Беглов поздравил жителей с праздником Курбан-байрам

Глава города отметил, что именно духовные и нравственные традиции объединили когда-то страну.

Сегодня, 9 июля, отмечается исламский праздник Курбан-байрам. В этот день мусульмане вспоминают пророка Ибрахима.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей со священным днем и напомнил, что Курбан-байрам стал частью богатейшего наследия народов России. Как отметил глава города, именно духовные и нравственные традиции объединили когда-то страну. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Градоначальник подчеркнул, что Петербург – многонациональный город, а мусульманская община является значимой его частью. Она вносит вклад в развитие культуры региона.

В праздничный день Беглов пожелал жителям города на Неве радости, любви и внимания к ближнему.

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Фото: Piter.tv