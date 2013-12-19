Почти 60 детей пропали в Петербурге в июле

Большинство пропавших детей девочки.

В четверг, 4 августа, стало известно, сколько детей пропали в Петербурге за последний месяц. В июле домой не вернулись 57 детей, причём большинство – девочки (30 человек). Об этом сообщил портал "Neva.Today".

В июне общее число пропавших несовершеннолетних составило 49. Отмечается, что дети часто не возвращаются домой из-за ссор с родителями. Также малыши теряются во время игр на улице, убегая далеко от родителей.

Искать детей помогают сотрудники поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Фото: Piter.tv