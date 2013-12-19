  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Почти 60 детей пропали в Петербурге в июле
Сегодня, 18:12
132
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Почти 60 детей пропали в Петербурге в июле

0 0

Большинство пропавших детей девочки.

В четверг, 4 августа, стало известно, сколько детей пропали в Петербурге за последний месяц. В июле домой не вернулись 57 детей, причём большинство – девочки (30 человек). Об этом сообщил портал "Neva.Today".

В июне общее число пропавших несовершеннолетних составило 49. Отмечается, что дети часто не возвращаются домой из-за ссор с родителями. Также малыши теряются во время игр на улице, убегая далеко от родителей.

Искать детей помогают сотрудники поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Фото: Piter.tv

Теги: лизаалерт спб, петербург, пропавшие дети
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии