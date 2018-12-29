Полсотни человек стали жертвами петербуржца: они продиктовали мошеннику пин-коды банковских карт

Полиция вычислила спам-рассыльщика.

Петербуржец похитил у доверчивых жителей Курской области около шести миллионов рублей. Злоумышленник разработал простую схему, по которой заставлял жертв называть пин-код от банковских карточек. Об этом днем 17 января рассказала представитель МВД Ирина Волк.

По данным полиции, 41-летний житель Северной столицы рассылал смс с уведомлением о блокировке банковских карт. Пользователи звонили "оператору банка", чтобы экстренно разобраться с проблемой. Далее мошенник представлялся сотрудником организации и для подтверждения просил "клиентов" продиктовать личную информацию. Таким образом мужчина украл 6 миллионов рублей.

Мужчина осуществлял спам-рассылку при помощи подбором номеров. Иногда он действительно попадал на пользователей банка. За свою деятельность петербуржец успел "надуть" 49 человек. В общей сложности он написал ста людям, но большинство не повелось на схему.

Напомним, что "многодетная" петербурженка получила трехкомнатную квартиру даже после лишения родительских прав

Фото: Piter.tv