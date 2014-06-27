В 2023 году дорожные организации Петербурга обогатятся 268 дополнительными единицами техники

В начале августа дорожные предприятия Северной столицы пополнили свой арсенал современной техники для уборки городских улиц.

Десять комбинированных дорожных машин на базе автомобилей Камаз, предоставленные Калужским заводом "Меркатор", присоединились к флоту городских дорожников. Это важный шаг в обновлении парка специализированной техники, который активно осуществляется в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В соответствии с распределением, семь из новых машин отправлены в Кронштадт и Курортный район, чтобы поддерживать чистоту и порядок в этих территориальных единицах. Оставшиеся три машины будут заниматься уборкой центральных районов города.

Эта поставка – не первая в этом году. В середине июля была принята партия из двадцати современных Камазов с двумя видами навесного оборудования, а именно для летних и зимних работ. Также была осуществлена приемка 38 фронтальных одноковшовых погрузчиков Амкодор С 342 из Белоруссии.

В общей сложности, 2023 год становится знаковым для дорожных предприятий Петербурга в плане обновления технической базы – 268 единиц современной техники поступили в город.

Ранее сообщалось, что Петербург получил уборочную технику на 1,6 млрд рублей от Калужского завода

Фото: Piter.TV