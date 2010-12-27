Почта выпустила марку к ЧМ-2018 со стадионом на Крестовском

В среду, 23 августа, в обращение вышли четыре новые марки со стадионами, которые будут принимать Чемпионат мира по футболу. Сегодня марки можно погасить специальным штемпелем.

В среду, 23 августа, в обращение вышли четыре новые марки филателистической программы, приуроченной к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. В коллекцию "Стадионы" вошли изображения спортивные сооружения Калининграда, Нижнего Новгорода, Петербурга и Саранска.

Каждая марка размером 65 на 32,5 миллиметра, а номинал – 21,50. Общий тираж специальных почтовых знаков 360 тысяч экземпляров.

"Дополнительно к выпуску почтовых марок издана художественная обложка, внутри которой находятся четыре марки и конверты первого дня с гашением в Москве", - сообщили в пресс-службе почты.

Погашенные в день выпуска марки приобретают особую ценность для филателистов. Гашение первого дня в Петербурге можно получить на Главпочтамте. Также специальными штампами марки гасят в Москве, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Сочи, Самаре. В первую часть коллекции вошли изображения стадионов Москвы, Сочи и Казани.

Фото: пресс-служба Почты России