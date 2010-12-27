Почему станция метро "Спортивная" двухэтажная?

На этот вопрос ответили сотрудники петербургского метрополитена.

В петеребургской подземке рассказали, зачем же на станции метро "Спортивная" сделали два этажа. Об этом они сообщили в телеграмм-канале "Метро. Повседневности".

Оказывается, что изначально станция проектировалась как уникальная, способная принимать одновременно 4 состава по двум линиям метро.

Двухэтажное решение станции появилось из-за желания когда-нибудь в будущем объединить две пересадочные станции между Фрунзенско-Приморской линией и перспективной Кольцевой, также предусматривалась организация на них кросс-платформенного перехода по аналогии с "Технологическим институтом 1 и 2. Петербургский метрополитен

До 2009 года "Спортивная" эксплуатировалась в составе Правобережной линии, но после открытия участка "Достоевская – Спасская", "Спортивную" перевели на службу по Линии 5. В 2015 открылся второй выход - на Васильевский остров. И интересно, что в 1992 году станцию планировали назвать "Тучков мост", но близкое расположение двух спортивных объектов сыграло ключевую роль в наименовании.

В Петербурге назвали три самые популярные станции метро.

Фото: ВКонтакте | Метрополитен/ ВК