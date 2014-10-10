Победители соревнования по сидению на диване в Белгороде рассказали о реакции местных жителей

Мужчины провели на диване около 100 часов.

Победители соревнования по сидению на диване в Белгороде Станислав и Андрей рассказали о реакции местных жителей, которые следили за их участием. Об этом они рассказали в интервью телеканалу 360.

Мужчины провели на диване около 100 часов, в результате чего было принято решение каждому вручить приз. Новость об их соревновании привлекла внимание жителей и СМИ. Станислав и Андрей отметили, что не собирались "хайповать" на этом, а просто участвовали в борьбе за диван.

По словам участников, они чаще всего слышали вопрос о том, как им удается ходить в туалет. Некоторые из зрителей также говорили, что специально приезжали посмотреть на них.

Ранее мы сообщали, что соревнование по сидению на диване в Белгороде завершилось ничьей.

Фото: Telegram / Белгород №1