По данным следствия, мошенники позвонили жителю Подмосковья, представившись работниками ФСБ и Центробанка.

В Белгороде задержан помощник аферистов, похитивших более 15 млн рублей у пенсионера. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, мошенники позвонили 65-летнему жителю Подмосковья, представившись работниками ФСБ и Центробанка. Под предлогом обеспечения безопасности денег они убедили пожилого мужчину перевести свои накопления на "безопасный счет". Также злоумышленники вынудили его продать свой автомобиль и перечислить вырученные деньги на другой счет.

Спустя время аферисты сообщили пенсионеру, что неизвестные пытаются незаконно завладеть его квартирой, в связи с чем ее необходимо незамедлительно продать. Однако провернуть это не удалось, так как риелтора насторожила срочность такой сделки и низкая цена на жилье. Он обратился в полицию, которая побеседовала с пенсионером и выслушала его историю. Вскоре выяснилось, что потерпевший переводил деньги на банковские счета, которые принадлежали гражданам из другого региона. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Москве полиция пресекла деятельность теневых банкиров.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА