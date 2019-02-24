Победитель за лучший грим оскар 2019

Победа досталась картине "Власть"

Награду за лучший грим на церемонии Оскар в 2019 получила кинокартина "Власть".

В номинации были представлены три фильма. Предпочтение киноакадемиков было отдано "Власти", "Двум королевам" и "На границе миров". Каждое творение разительно отличалось от конкурсантов. Первое кино происходит в ХХ веке, во времени вице-президента Дика Чейни, второе - историческая драма про правительниц Англии и Шотландии, на третья - фантастическая история.

Специалисты в "Двух королевах" трудились над образом королевы Елизаветы. Известно, что у ее величества были большие проблемы с кожей: она была изранена шрамами и прочими несовершенствами.

Гримеры усердно работали над лицом исполнительницы роли - Марго Робби. Из одной из актрис женщин Голливуда удалось сделать уродливую королеву Англии.

"На границе миров" гримерам пришлось трудиться над созданием образа немолодой женщины, обладающем сверхъестественными способностями, которая выглядит не совсем похоже на человека. Главной героине присвоено много от животного. Внутреннюю похожесть на зверя режиссер картины решил передать не только обостренными чувствами персонажа, но и при помощи отталкивающего внешнего вида.

Во "Власти" гримерам пришлось поработать над похожестью персонажей: они играли реально существующих людей, поэтому актеры старались и манерой, и внешностью походить на героев. Именно этой работе киноакадемия и решила отдать кинопремию.

Фото: YouTube