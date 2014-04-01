Прокуратура помогла петербуржцам вернуть 210 тысяч рублей за неработающее видеонаблюдение

Проверка прокуратуры показала, что система видеонаблюдения в доме не работает, а начисление платы в графе "Антенна" не соответствует решению общего собрания собственников.

Прокуратура Московского района провела проверку исполнения законодательства при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что собственникам жилого дома №4 корпус 1 литера А по 5-му Предпортовому проезду в квитанциях необоснованно начислена плата за обслуживание систем "Видеонаблюдение" и "Антенна".

Проверка прокуратуры показала, что система видеонаблюдения в доме не работает, а начисление платы в графе "Антенна" не соответствует решению общего собрания собственников

Прокуратура внесла представление в адрес председателя правления ТСЖ "Победа". Жильцам дома осуществлен перерасчет в общем размере более 210 тысяч рублей.

Ранее прокурор потребовал обеспечить петербурженку с сахарным диабетом необходимыми лекарствами.

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