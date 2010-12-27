По обращениям жителей в Ленобласти продолжаются проверки управляющих компаний и муниципалитетов

По итогам проверок составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении руководителей управляющих организаций и юридических лиц, им назначены административные наказания в виде штрафов.

По обращениям жителей продолжаются проверки управляющих компаний и муниципалитетов

Контролируя готовность жилищного фонда к отопительному сезону Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области в период с 23 сентября по 3 октября провёл 56 выездных внеплановых проверок в отношении управляющих компаний и обследовал такое же количество многоквартирных домов. Основное внимание было уделено готовности жилищного фонда в Шлиссельбурге, Кингисеппе, Приморске и Сертолово, от жителей которых поступало наибольшее количество жалоб на горячую линию комитета и в Инстаграм губернатора Ленинградской области.

По итогам проверок составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении руководителей управляющих организаций и юридических лиц, им назначены административные наказания в виде штрафов.

Кроме того, за непредоставление в Комитет паспортов готовности жилищного фонда составлен протокол по ст.19.7 КоАП РФ в отношении главы администрации муниципального образования Город Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области. Информация по данному факту также направлена для принятия мер реагирования в прокуратуру Ленинградской области.

Источник: пресс-служба ЛО