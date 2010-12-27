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По обращениям жителей в Ленобласти продолжаются проверки управляющих компаний и муниципалитетов
Сегодня, 19:31
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KaterinaKono13

По обращениям жителей в Ленобласти продолжаются проверки управляющих компаний и муниципалитетов

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По итогам проверок составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении руководителей управляющих организаций и юридических лиц, им назначены административные наказания в виде штрафов.

По обращениям жителей продолжаются проверки управляющих компаний и муниципалитетов 

Контролируя готовность жилищного фонда к отопительному сезону Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области в период с 23 сентября по 3 октября  провёл 56 выездных внеплановых проверок в отношении управляющих компаний и обследовал такое же количество многоквартирных домов. Основное внимание было уделено готовности жилищного фонда в Шлиссельбурге, Кингисеппе, Приморске и Сертолово, от жителей которых поступало наибольшее количество жалоб на горячую линию комитета и в Инстаграм губернатора Ленинградской области. 

По итогам проверок составлены протоколы  об административных правонарушениях в отношении руководителей управляющих организаций и юридических лиц,  им назначены административные наказания в виде штрафов. 

Кроме того, за непредоставление в Комитет паспортов готовности жилищного фонда составлен протокол по ст.19.7 КоАП РФ в отношении главы администрации муниципального образования Город Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области. Информация по данному факту также направлена для принятия мер реагирования в прокуратуру Ленинградской области.

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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