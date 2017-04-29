На "красной" ветке метро старые поезда заменят новые "Юбилейные"

К 2027 году "красная" линия метро перейдет на новые "Юбилейные" составы.

Как сообщают представители петербургского метрополитена, вся “красная линия” перейдет на новые поезда, получившие названия “Юбилейные”. Составы полностью заменят старые вагоны. Переход произойдет до 2027 года. Внедрение техники будет происходить плавно.

Отметим, что “Юбилейные” уже возили пассажиров Северной столицы. Электропоезда тестировали в 2015 году на “зеленой” ветке: таким способом подземка усиливалась к увеличению пассажиропоток к моменту проведения Чемпионата Мира по футболу.

Именно с этими составами регулярно происходили поломки: местные жители и гости Петербурга старались удерживать двери, когда это строго запрещено.

Фото: ГУП "Метрополитен"