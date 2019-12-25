В феврале на автобусных маршрутах "Пассажиравтотранса" зафиксирован рост пассажиропотока

Однако "допандемийные" объемы пока не восстановились.

В понедельник, 28 февраля, в пресс-службе "Пассажиравтотранса" сообщили Piter.tv, что в период с 28 января по 3 февраля автобусы перевезли 4,5 млн человек. За последнюю неделю февраля эта цифра увеличилась до 5,2 млн человек.

Вместе с тем "допандемийные" объемы пока не восстановлены.

Отмечается, что предприятие продолжает обеспечивать безопасность поездок в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации: контролируется здоровье персонала, проводится дезинфекция.

В последнюю "волну" коронавируса выпуск транспорта на линии не сокращали: по маршрутам курсировали 1 600 автобусов.

Фото: Piter.tv