По итогам 2021 года средняя ставка по ипотеке в России может превысить 8%

Средняя ставка по ипотеке может вырасти в том числе из-за повышения ключевой ставки.

Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на XV Московском форуме лидеров рынка недвижимости заявил, что по итогам 2021 года средняя ставка по ипотеке может превысить показатель, который был заложен в нацпроекте "Жилье и городская среда". Он отметил, что средняя ипотечная ставка может составить 8,5% годовых.

Да, это так. Но у меня нет прогнозов по ставке, за это отвечает Минфин. Никита Стасишин, замглавы Минстроя РФ

Стасишин отметил, что связан в том числе с повышением ключевой ставки риск недостижения показателя нацпроекта по уровню ипотечной ставки.

В августе этого года средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам составила 7,78%. Это максимум апреля 2020 года. Такие данные приводит Банк России.

Ранее мы писали, что эксперты прогнозируют повышение ключевой ставки. Предполагается, что Центробанк может повысить ставку до 7,25% годовых после заседания 22 октября.

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