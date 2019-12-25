По итогам 2021 года средняя ставка по ипотеке в России может превысить 8%

Замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на XV Московском форуме лидеров рынка недвижимости заявил, что по итогам 2021 года средняя ставка по ипотеке может превысить показатель, который был заложен в нацпроекте "Жилье и городская среда". Он отметил, что средняя ипотечная ставка может составить 8,5% годовых.
Да, это так. Но у меня нет прогнозов по ставке, за это отвечает Минфин.
Никита Стасишин, замглавы Минстроя РФ
Стасишин отметил, что связан в том числе с повышением ключевой ставки риск недостижения показателя нацпроекта по уровню ипотечной ставки.
В августе этого года средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам составила 7,78%. Это максимум апреля 2020 года. Такие данные приводит Банк России.
Ранее мы писали, что эксперты прогнозируют повышение ключевой ставки. Предполагается, что Центробанк может повысить ставку до 7,25% годовых после заседания 22 октября.
Фото: pixabay
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