Эксперты прогнозируют очередное повышение ключевой ставки ЦБ

Предполагается, что ключевая ставка вырастет до 7,25%.

Банк России с марта 2021 года может в шестой раз поднять ключевую ставку. Таким образом ЦБ реагирует на повышение цен, пишет РБК со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Отмечается, что заседание ЦБ состоится 22 октября. По мнению экспертов, ЦБ может повысить ключевую ставку с 6,75% до 7,25% годовых. Однако и не исключается тот факт, что ключевую ставку повысят на 0,25 п.п. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, экономисты разделились практически поровну: 20 из них ожидают повышения ставки до 7% и 18 — до 7,25%.

По состоянию на 11 октября 2021 года инфляция превысила 7,6%. В Центробанке ожидают, что в четвертом квартале этого года инфляция замедлится.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина всентябре заявила, что регулятор может еще один или несколько раз повысить ключевую ставку.

Фото: cbr.ru