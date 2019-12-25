Набиуллина допустила повышение ключевой ставки

По ее словам, рост цен на товары спровоцировал повышение инфляционных ожиданий

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на международном форуме "Банки России — XXI век" заявила, что регулятор может еще один или несколько раз повысить ключевую ставку.

Она отметила, что для снижения ключевой ставки необходимо, чтобы у людей "повысилась склонность к сбережениям". По словам главы ЦБ, с 2022 года экономика России будет развиваться более плавно.

Набиуллина подчеркнула, что рост цен на повседневные товары спровоцировал повышение инфляционных ожиданий, а люди увеличили траты из-за низких ставок по депозитам и кредитам.

Напомним, что Цннтробанк 10 сентябр повысил ключевую ставку до 6,75% годовых.

Фото: cbr.ru