  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки
Сегодня, 11:26
99
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Набиуллина допустила повышение ключевой ставки

0 0

По ее словам, рост цен на товары спровоцировал повышение инфляционных ожиданий

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на международном форуме "Банки России — XXI век" заявила, что регулятор может еще один или несколько раз повысить ключевую ставку.

Она отметила, что для снижения ключевой ставки необходимо, чтобы у людей "повысилась склонность к сбережениям". По словам главы ЦБ, с 2022 года экономика России будет развиваться более плавно.

Набиуллина подчеркнула, что рост цен на повседневные товары спровоцировал повышение инфляционных ожиданий, а люди увеличили траты из-за низких ставок по депозитам и кредитам.  

Напомним, что Цннтробанк 10 сентябр повысил ключевую ставку до 6,75% годовых. 

Фото: cbr.ru 

Теги: повышение ключевой ставки, председатель цетробанка эльвира набиуллина
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии