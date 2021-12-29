  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
По "индексу бигмака" рубль стал самой недооцененной валютой
Сегодня, 9:09
174
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

По "индексу бигмака" рубль стал самой недооцененной валютой

0 0

Согласно расчетам, курс рубля должен составлять чуть более 23 за доллар.

В журнале The Economist был опубликован "индекс бигмака". Согласно данным исследования, рубль стал самой недооцененной валютой в мире.

Гипотеза "индекса бигмака" заключается в том, что во всех странах мира одинаковые товары должны стоит одинаково. Если же наблюдается другая картина, то это значит, что курс местной валюты занижен и завышен.

В настоящий момент бургер в США стоит 5,81 доллара, или 444 рубля. В России стоимость бургера составляет 135 рублей, или 1,77 доллара. Авторы исследования по этой причине считают, что рубль сейчас недооценен на 70%. Предполагается, что справедливый курс – 23,24 рубля за доллар.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия восстановит добычу нефти на 90%. 

Фото: pixabay

Теги: индекс бигмака, курс доллара евро рубля
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии