По "индексу бигмака" рубль стал самой недооцененной валютой

Согласно расчетам, курс рубля должен составлять чуть более 23 за доллар.

В журнале The Economist был опубликован "индекс бигмака". Согласно данным исследования, рубль стал самой недооцененной валютой в мире.

Гипотеза "индекса бигмака" заключается в том, что во всех странах мира одинаковые товары должны стоит одинаково. Если же наблюдается другая картина, то это значит, что курс местной валюты занижен и завышен.

В настоящий момент бургер в США стоит 5,81 доллара, или 444 рубля. В России стоимость бургера составляет 135 рублей, или 1,77 доллара. Авторы исследования по этой причине считают, что рубль сейчас недооценен на 70%. Предполагается, что справедливый курс – 23,24 рубля за доллар.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия восстановит добычу нефти на 90%.

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