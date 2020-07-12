По факту ограбления банка в Петербурге возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по статье 162 УК РФ "Разбой".

В воскресенье, 12 июля, стало известно, что после разбойного нападения на отделение банка в Кировском районе Петербурга было возбуждено уголовное дело.

По информации источника из правоохранительных органов, сообщение об ограблении поступило в службу 112 в субботу, 11 июля, в 16:46. Сообщается, что в 16:35 в помещение офиса "Совкомбанка" на проспекте Ветеранов, 105, вбежал неизвестный мужчина в медицинской маске и произведя шесть выстрелов вверх из предмета, похожего на пистолет, угрожая указанным предметом, похитил у кассира-операциониста 3 500 000 рублей, после чего скрылся. Отмечается, что в момент нападения в банке находились три служащих банка и два посетителя, но в банке нет физической охраны. Никто не пострадал. Кнопку КТС нажали в 16:37, ГНР прибыла в 16:55.

Приметы преступника следующие: мужчина, рост около 175 сантиметров, был одет в серую толстовку с оранжевой полосой на капюшоне, в медицинской маске, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета с белой подошвой.

Ранее мы писали, что неизвестный с оружием ограбил банк в Петербурге.

Видео: Piter.tv